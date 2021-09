Die Täglich-Brot-Insel in Stadtroda kommt in den Genuss der Erntedankgaben.

Stadtroda. Stadtrodaer Christen feiern in der Heilig-Kreuz-Kirche

Zum Erntedankgottesdienst lädt die evangelische Kirchgemeinde Stadtroda am Sonntag in die Heilig-Kreuz-Kirche. Erntegaben werden ab 9.30 Uhr entgegengenommen. Diese sollen der Täglich-Brot-Insel im Eigenheimweg 30 in Stadtroda zugute kommen.

3. Oktober, 10 Uhr: Erntedankfest Heilig-Kreuz-Kirche, Alter Markt, Stadtroda

