Eröffnungsfeier am Armin-Baumert-Weg in Hartmannsdorf geplant

Hartmannsdorf. 1 Jahr nach der Wahl – So geht es den neuen ehrenamtlichen Bürgermeistern im Landkreis. Teil 6: Christian Sahr, Hartmannsdorf

Vor seinem Amt als Bürgermeister habe er keine politischen Erfahrungen gehabt, sagt Christian Sahr. Drei Jahre war er jedoch Mitglied des Gemeinderates, über die Liste der Freien Wähler sei er damals in den Gemeinderat gewählt worden. Als es dann hieß, dass Armin Baumert nicht erneut antrete und ein neuer Bürgermeister gesucht werde, seien alle Blicke auf ihn gefallen, erinnert er sich. Joachim Fritzsche und Armin Baumert haben ihn dann gut auf das Amt vorbereitet, lässt der ehrenamtliche Bürgermeister, der seit 2013 in Hartmannsdorf lebt und ursprünglich aus Crossen stammt, wissen. Im Fazit nach einem Jahr Amtszeit sagt er, dass vor allem die finanzielle Situation schwierig sei. „Es ist nicht viel Geld da“, so Christian Sahr.

Der Armin Baumert Weg sei mittlerweile fertig gebaut und zeitnah wolle man Eröffnung feiern. Ansonsten gebe es immer donnerstags eine Sprechstunde für die Bürger. „Seit dem ersten Tag gibt es nicht eine Sprechstunde, in der keiner da war“, resümiert er. Was er besonders am Amt schätze ist, dass man sehr viele Leute kennenlerne und Erfahrungen sammle. Etwa den Leuten im Alter zum Geburtstag zu gratulieren, finde er sehr schön, sie hätten viel zu sagen.

Eines seiner Vorhaben sei es gewesen, den Zusammenhalt zu stärken. Im letzten Jahr habe man beispielsweise ein Dorffest veranstaltet, was sehr gut angenommen worden sei. Auch der Seniorentreff, den Regina Zipfel übernommen hat, laufe sehr gut. Zufrieden zeigt er sich zudem mit der Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und dem Gemeinderat. Auch die Jugend soll nun mit ins Boot geholt werden. So sei im Jugendclub eine Bürgermeister-Fragestunde geplant und auch im Gemeinderat soll die Jugend bei gewissen Entscheidungen einbezogen werden. Ein weiteres Projekt sei es, dass der Parkplatz am Friedhof zugänglich gemacht werden soll.

Seit diesem Jahr sei man in der Haushaltskonsolidierung. „Wir setzen alles daran, dass wir da wieder rauskommen“, sagt Christian Sahr. Geld sei im Grunde nur dafür da, um die laufenden Kosten zu decken, also etwa die des Dorfgemeinschaftshauses oder Gehälter. Dies werde sich auch 2024 kaum ändern. Vom Land würde er sich mehr Unterstützung für die kleinen Kommunen wünschen. Trotz Haushaltsprobleme, insgesamt zieht er positive Bilanz: „Stand jetzt, würde ich wieder antreten“, so der Bürgermeister.