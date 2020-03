Das eingerüstete einstige Cafehaus Central in der Kormannstraße in Eisenberg.

Eisenberg. Gerüste sollen leeres Jugendstilgebäude in Eisenberg vorerst sichern. Stadt bemüht sich um Lösung.

Ersatzvornahme statt Sanierung am Café Central

Das Eckhaus in der Kornmannstraße – einst Konditorei und beliebtes Café Central in Eisenberg – ist jetzt eingerüstet. Das weckt die Hoffnung bei Alteingesessenen, dass sich an dem seit Jahren leerstehenden Gebäude im schönsten Jugendstil mitten im Sanierungsgebiet der Eisenberger Altstadt endlich etwas tut. Doch weit gefehlt.

Der alte Schriftzug am Caféhaus ist noch vorhanden. Foto: Angelika Munteanu

Gerüste aufgestellt zur Verkehrssicherung „Nein, nein. Wir stellen die Gerüste nur auf zur Sicherung“, klärt Gerüstbauer Jürgen Bielinski auf Nachfrage auf. Der Auftrag zur Herstellung der Verkehrssicherheit an dem Haus, dass allmählich sichtbar verfällt, kommt vom Bauordnungsamt des Kreises. Nähere Auskünfte gibt es aus dem Bauordnungsamt mit Verweis auf ein laufendes baurechtliches Verfahren dazu vorerst nicht. Kaufinteressenten würden sanieren Der Eigentümer des Hauses ist offenbar bekannt. „Wir haben mehrfach das Gespräch gesucht, ohne Erfolg“, sagt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Dabei gebe es Interessenten, die das Eckhaus kaufen und sanieren würden.