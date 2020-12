Erst das Dach, dann vielleicht die Solaranlage

Das Dorfgemeinschaftshaus in Hartmannsdorf im Dezember 2020.

Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Solaranlagen zur Stromerzeugung in Thüringen auf fast 33.800 gestiegen. Das war laut einer Mitteilung der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (Thega) ein Plus von mehr als 2300 Anlagen mit einer Leistung von 236 Megawatt. Mittlerweile sollten noch einige hinzugekommen sein. Auch in Hartmannsdorf gibt es aufseiten der Kommune Gedankenspiele, die Energie der Sonne zur Stromerzeugung zu nutzen.