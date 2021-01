Erste Lebensmittelausgabe 2021 der Tafel in Hermsdorf

Zur ersten Lebensmittelausgabe der Tafel am Vereinsheim der Feuerwehr in Hermsdorf wird am Freitag, 8. Januar, ab 10 Uhr eingeladen. Darüber informiert Jasmin Höde. Sie hält das ehrenamtliche Tafel-Team in Hermsdorf, zu dem auch Michaela Gahse, Kerstin Utz und Wolfgang Eggeling gehören, seit vier Jahren zusammen. Die Tafel in Hermsdorf, die „nur“ eine Ausgabestelle ist, unterstützt derzeit zirka 20 Haushalte bestehend aus Einzelpersonen und Familien. „Wir gehören zur Tafel in Eisenberg und bekommen von dort alle Lebensmittel. In Eisenberg wird die Hauptarbeit geleistet“, betont Jasmin Höde.

Am Freitag wird auch Ivonne Peter aus Hermsdorf sicher wieder vor Ort sein. Die 37-Jährige ist Mutter dreier Kinder im Alter von 16, 12 und 4 Jahren. „Meine vierjährige Tochter ist schwerbehindert. Wegen der Kleinen kann ich nicht arbeiten gehen. Ich bekomme Pflegegeld und Hartz IV. Um besser leben zu können, gehe ich schon seit Jahren regelmäßig zur Tafel“, sagt sie. Scham empfinde sie dabei nicht. Im Gegenteil. „Ich freue mich auf die Freitage und gehe gern hin. Es fühlt sich wie Familie an.“