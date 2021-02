Erster Pikser gegen Corona in Eisenberg

Eberhard Spandel (83) aus Hermsdorf wird als erster Kreisbewohner in der neuen Impfstelle von Ärztin Ina Schairer aus Stadtroda (weißer Kittel) geimpft. Unterstützt wird sie von einem Impfteam, zu dem unter anderem die medizinische Fachangestellte Sandra Schlüßler (grüner Kittel) aus dem Medizinischen Versorgungszentrum Eisenberg in Bad Klosterlausnitz gehört.

„Ich will meine Rente noch ein paar Jahre genießen", sagt Eberhard Spandel. Der 83-Jährige aus Hermsdorf war der erste Bewohner des Saale-Holzlandes, der am Mittwochnachmittag in der neu eröffneten Impfstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen an den Waldkliniken Eisenberg eine Schutzimpfung gegen das Corona-Virus erhalten hat. „Zur Sicherheit, als Schutz vor einer Infektion", sagt der ehemalige Friseurmeister.