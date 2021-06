Dass die Inhaber und Betreiber von Hotels, Gaststätten und Pensionen jetzt erstmal tief durchatmen, ist mehr als nachvollziehbar. Denn nach dem Ausschankstopp von Mitte März bis Mai im letzten Jahr und der Schließung von Anfang November 2020 bis heute sind zähe Monate ins Land gegangen. Während dieser Zeit war die gesamte Gastrobranche ein Dreivierteljahr lang zu quälender Untätigkeit gezwungen. Lediglich tröpfelnde Einnahmen durch Serviceleistungen Außer-Haus waren möglich.

Dass dennoch offenbar die Mehrzahl an Gastrobetrieben überhaupt überleben konnte, ist den Überbrückungshilfen zu verdanken. Auch das gehört zur Wahrheit. Doch noch so eine lange Durststrecke braucht keiner. Erst recht nicht die Mitarbeiter in der Gastronomie, die die lange Zeit mit finanziellen Einbußen leben mussten. Dass sie jetzt gleichfalls durchatmen, ist verständlich. Nicht selbstverständlich, aber erfreulich für Jana Sörgel ist es, dass das Mitarbeiterteam der „Kanone“ die Treue gehalten hat. Der Grund dafür ist einfach: Mitarbeiter fühlen sich in einem funktionierenden Team einfach wohl. Das Miteinander passe und der Arbeitgeber sei großartig, durfte ich abseits der Chefin erfahren. Das steigert die Lust zum Durchatmen bei allen Beteiligten. Am besten bei einem frisch Gezapften im Freien. Zum Wohl!