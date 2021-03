Erstmals Schnelltests in Crossen

Crossen. Im Klubhaus Crossen konnten sich Bürger am Donnerstag erstmals einem Corona-Schnelltest unterziehen.

„51 Bürger haben sich testen lassen, für die kurze Zeit von zwei Stunden eine große Zahl. Positive Befunde gab es keine“, zieht Daniel Seiferheld als Koordinator für die Testzentren im DRK-Kreisverband eine erste Bilanz.

Unter den Getesteten ist auch Herbert Zimmermann gewesen. „Der Test gibt ein wenig Sicherheit“, sagt der 1. Beigeordnete von Crossen. Denn in der geltenden Impfpriorisierung sei er noch längst nicht an der Reihe. Er hofft, dass bald die Hausärzte gegen Covid-19 impfen dürfen und berichtet, dass Bürgermeister Uwe Berndt gemeinsam mit Hausärzten ein lokales Impfzentrum in Crossen organisieren will.

Zunächst soll in Crossen weiter getestet werden: Das nächste Mal am 1. April in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.