Erstmals Schweigemarsch quer durch Eisenberg

Zu einem Schweigemarsch gegen die aktuelle Corona-Politik versammelten sich am Sonntag rund 490 Bürger in Eisenberg. Die Veranstaltung wurde von einem starken Polizeiaufgebot abgesichert.

Eisenberg. Friedlicher Protest gegen Corona-Maßnahmen im Saale-Holzland hält an. Polizei zählt 490 Teilnehmer

Der friedliche Protest gegen die Corona-Maßnahmen im Saale-Holzland hält unvermindert an. Mit 490 Teilnehmern fand am Sonntag erstmals ein Schweigemarsch in der Kreisstadt Eisenberg statt. Laut Polizei versammelten sich rund 490 Menschen auf dem Festplatz (ehemals Verkehrsgarten), um anschließend über die Jenaer, Breitscheid-, Ebert-Straße und Steinweg zum Marktplatz zu laufen. Der Marsch stand unter dem Motto „Wir müssen reden!“ Verstöße gab es auf der Demo keine.