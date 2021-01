Erstmals unter 400 Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis ist erstmals in diesem Jahr unter 400 gesunken (Symbolbild).

Landkreis Am Montag, 18. Januar, wurden sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt liegt die Zahl der aktiven Corona-Fälle nun bei 393.

Die Zahl der noch aktiven Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis ist erstmals in diesem Jahr unter 400 gesunken und liegt jetzt bei 393. Davon werden 32 Patienten stationär behandelt und von diesen sechs beatmet. Am Montag, 18. Januar, wurden dem Gesundheitsamt des SHK sechs neue Corona-Fälle gemeldet, weitere 18 Tests seien veranlasst worden. Für 1792 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet. Mit beziehungsweise an Covid-19 sind im Landkreis bislang 48 Menschen verstorben.