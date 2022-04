Erstmals wieder Parkinsontage für Betroffene und Angehörige in Stadtroda

Stadtroda. Auf der traditionellen Veranstaltung in Stadtroda werden unter anderem neue therapeutische Möglichkeiten vorgestellt

Unter strenger Einhaltung der dann aktuellen Hygienevorschriften finden vom 11. bis 13. Mai wieder die Parkinsontage am Asklepios Fachklinikum Stadtroda statt. „Die Parkinsontage bieten Betroffenen und Angehörigen die Möglichkeit, sich kompakt zu informieren, miteinander in Austausch zu treten und einen Einblick in die Angebote des Klinikums zu erhalten“, unterstreicht David Weise, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin.

Zum Ärztlichen Kolloquium am Mittwoch, 11. Mai, werden neben Weise auch die Psychologin Annemarie Vogel und Oberarzt Florin Gandor sprechen. Beide Experten kommen vom Neurologischen Fachklinikum Beelitz-Heilstätten. Für die Veranstaltung wurden bei der Landesärztekammer Fortbildungspunkte beantragt.

Einer der bekanntesten Patienten ist der Kabarettist Ottfried Fischer

Am Donnerstag und Freitag richten sich Vorträge an Patienten und Angehörige. So spricht die Stadtrodaer Oberärztin Lenka Plchova zum Thema „Differentialdiagnose – Welchen Parkinson habe ich?“ Der Stadtrodaer Schmerztherapeut Oberarzt Ingo Palutke wird über Schmerzen bei Parkinson aufklären. Kognitive Störungen und Demenz sind das Thema der Stadtrodaer Psychologin Elisabeth Hertel. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt wird der Vortrag von Dirk Winkler vom Universitätsklinikum Leipzig aufgreifen, nämlich die Tiefe Hirnstimulation. Das Thema liegt auch Weise sehr am Herzen, der selbst als Oberarzt am Universitätsklinikum Leipzig tätig war, wo er sich unter anderem für die Etablierung der Parkinson-Komplexbehandlung engagiert hatte.

Nach der Mittagspause werden Workshops zu den Themen Psychologie für Angehörige, Pflege für Angehörige, Logopädie für Betroffene und Physiotherapie für Betroffene stattfinden. Danach sind eine virtuelle Stadtführung und eine Klinikführung geplant. Den Freitag leitet David Weise mit seinem Vortrag zu nicht-oralen Folgetherapien und weiteren Neuigkeiten in puncto Behandlung ein. Halluzinationen bei Parkinson sind das Thema von Sara Leiste, Fachärztin vom Asklepios Fachklinikum Stadtroda. Über Sehstörungen bei Parkinson wird der Stadtrodaer Oberarzt Philipp Henn sprechen. Ernährung und Darm bei Parkinson thematisiert der Vortrag von Annika Molis vom Asklepios Fachklinikum Stadtroda. Nach der Mittagspause schließen sich, wie bereits am Donnerstag, Workshops für Betroffene und Angehörige an.

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen im höheren Lebensalte, wie etwa der Fall des beliebten Volksschauspielers Ottfried Fischer zeigt. In Deutschland sind etwa 300 000 Menschen betroffen. Bis heute ist die Erkrankung unheilbar. Doch ist es möglich, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen.

„Die Entwicklungen im Felde der Parkinsonerkrankung gehen stetig voran. Im Rahmen der Parkinsontage haben Betroffene, Angehörige sowie einweisende Ärzte aus der Region die Möglichkeit, sich darüber zu informieren“, sagt Weise.

Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda ist es Tradition, insbesondere den Patienten Themen rund um Morbus Parkinson vorzustellen, sowie Ursachen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu erklären.