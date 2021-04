Es gibt viel zu klären

Angelika Munteanu über den Abgesang eines Traditionsvereins.

Mit Spannung blicken viele Tierfreunde auf den Samstag, an dem der Tierschutzverein im Saale-Holzland seine Mitgliederversammlung abhalten will. Quasi kurz vor Ultimo, nachdem Vereinsmitglieder mit Hilfe des Amtsgerichts Stadtroda versuchten, mächtig Druck zu machen, damit die überfällige Versammlung einberufen wird. Der noch verbliebene geschäftsführende Vorstand wird viel zu berichten haben. Denn nach der Wahl vor zwei Jahren hat es keine Versammlung wieder gegeben. Auch, aber vielleicht nicht nur Pandemie-bedingt. Passiert ist jedoch viel. Mehrere Tierheimleiter wurden in dieser kurzen Zeit verschlissen. Kritische und beitragssäumige Mitglieder wurden vor die Tür gesetzt. Im Streit mit dem Veterinäramt werden bis heute die Verwaltungsrichter bemüht, statt Probleme aus der Welt zu schaffen. Nicht gerade zu guter Letzt ist das vom Verein betriebene Tierheim seit Ende letzten Jahres dicht. Ob es unter fachkundiger Leitung wieder öffnen wird, sollte auch Thema der Versammlung am Samstag um 10 Uhr sein. Ob die tatsächlich stattfinden wird, ist noch offen. Je nach Wetterlage behält sich der Vorstand vor, sie kurzfristig abzusagen.