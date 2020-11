Essen in Eisenberg nur Außerhaus

„Ich hoffe, wir können die Liste gemeinsam erweitern und so die Gastronomie im Umkreis ein wenig unterstützen“, heißt es in dem Beitrag einer Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Wir für Eisenberg... Meinungen, Diskussionen“. Von den seit Montag geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die Gastronomie stark betroffen, weil Lokale geschlossen bleiben müssen. Daher wolle die Nutzerin in der Facebook-Gruppe eine Sammlung von Speisekarten und Öffnungszeiten von Restaurants anlegen, die Speisen auch zum Verzehr Außerhaus anbieten. Darunter finden sich bereits mehr als ein Dutzend Einträge zu Lokalen von Eisenberg bis Stadtroda.

Meinung: Das falsche Eisenberg