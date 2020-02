Seit 2008 lebt Günter Bartelt (2.v.l.) in der Familie von Michaela, Sebastian und Thomas Tänzler in Etzdorf. Wiebke Rodner (links) vom Verein Wandlungswelten in Jena steht der Familie als Beraterin zur Seite.

Etzdorf: Vom Fremden zum Familienmitglied

Günter Bartelt ist ein bisschen verlegen. Der 64-Jährige ist es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. „Sag doch mal, wie lange Du schon bei uns wohnst“, versucht es Michaela Tänzler. „Seit 2008“, sagt er. Eine lange Zeit. Michaela Tänzler kennt Günter Bartelt sogar noch länger. „Er ist vorher Klient bei mir in der Holzmühle gewesen.“ In der christlichen Einrichtung für Suchthilfe arbeitet sie als Therapeutin. „Günter könnte nicht alleine leben. Dann würde er sich wieder in sein Schneckenhaus zurückziehen und vereinsamen.“ Und dann wäre der Schritt zurück in die Sucht und die Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen, einfach zu groß.

Familienpflege im Anschluss an die Suchttherapie Als die Therapiezeit in Kämmeritz zu Ende geht, wird ihm daher eine Familienpflege vorgeschlagen. „Ich habe dann eine Woche hier zur Probe gewohnt und es hat mir gefallen.“ Zwölf Jahre später ist Günter bei Tänzlers ein richtiges Familienmitglied geworden. Er hat sein eigenes Zimmer, erledigt häusliche Pflichten, gegessen wird zusammen. „Günter ist eine richtige Küchenfee“, weiß Wiebke Rodner vom Verein Aktion Wandlungswelten aus Jena. Der Verein leitet seit 2003 das Projekt „Betreutes Wohnen in Familie“, bei dem sogenannte Gastbewohner, erwachsene Menschen mit seelischer oder geistiger Beeinträchtigung, von Gastfamilien aufgenommen werden, die sie betreuen und im Alltag unterstützen und begleiten. Jedes Familienmitglied muss einverstanden sein Familie Tänzler wirkt seit 2006 als Gastfamilie, Wiebke Rodner besucht die Familie als Beraterin regelmäßig und ist der Ansprechpartner bei Problemen. „Wir sind von Haus aus sehr sozial eingestellt“, erklärt Michaela Tänzler ihr Engagement. Natürlich müsse jeder damit einverstanden sein, dass der Alltag künftig mit einem Fremden geteilt wird. Die Basis dafür sei Vertrauen und absolute Ehrlichkeit. Zeitweise haben im Haus der Familie in Etzdorf auch zwei Menschen gelebt, die Hilfe benötigt haben. „Ich hatte damit nie ein Problem“, sagt Sohn Sebastian, der selbst als Altenpfleger tätig ist. „Ich finde das Konzept gut, jeder hat doch eine Chance verdient.“ Nicht immer klappt das Zusammenleben reibungslos Nicht immer habe das Zusammenleben so reibungslos geklappt wie jetzt mit Günter, das gibt die Familie zu. „Wir hatten mal jemanden, der schwer alkoholabhängig gewesen ist“, erzählt Thomas Tänzler. Die Sucht bekam der junge Mann nicht in den Griff, weshalb sich die Wege nach wenigen Monaten wieder getrennt haben. „Man kann sich nicht das ganze Leben umkrempeln lassen“, weiß Michaela Tänzler. Außerdem ersetzt die Familienpflege keine Therapie. „Der ganz normale Alltag ist das, was therapeutisch wirkt“, erklärt Wiebke Rodner. Die Einbindung ins Familienleben, das Bilden von neuen Beziehungen, solle helfen, sich zu stabilisieren und wieder am „normalen Leben“ teilzunehmen. Gastfamilien werden dringend gesucht „Unsere Gastfamilien sind in der Regel Laien, ohne eine Art von therapeutischer Ausbildung“, sagt Wiebke Rodner. Im Landkreis betreut sie sieben davon, thüringenweit sind es 40. Der Bedarf nach Gastfamilien sei groß – „Uns erreichen fast täglich Anfragen nach einem Platz in der Familienpflege.“ Paare mit oder ohne Kindern, Alleinstehende, eine Lebensgemeinschaft, in der Stadt oder auf dem Land lebend – das Profil der Gastfamilien sei sehr vielfältig. Nicht jeder Klient passe aber in jede Familie, darum werde auf das Kennenlernen und Probewohnen auch sehr viel Wert gelegt. „Wir haben nie das Gefühl, dass wir alleine sind“, sagt Michaela Tänzler. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Wandlungswelten sei sehr eng und gut. „Und Günter kann so lange bleiben, wie er es mit uns aushält“, sagt Thomas Tänzler lachend. Tagsüber besucht Günter Bartelt die Tagesstätte des Vereins Wendepunkt in Eisenberg. Und danach? „Da bin ich dann daheim.“ Betreutes Wohnen in Familie ist ein Wohnangebot für Erwachsene mit einer seelischen oder geistigen Beeinträchtigung, denen ein selbstständiges Wohnen (noch) nicht möglich ist sie werden mit Hilfe des Vereins Aktion Wandlungswelten aus Jena in Gastfamilien aufgenommen, von diesen betreut sowie im Alltäglichen unterstützt und begleitet die Gastfamilien stellen Zeit für die Betreuung und ausreichend Wohnraum zur Verfügung. Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Verein leistet die fachliche Begleitung und Betreuung der Gastfamilien und Gastbewohner. Die Mitarbeiter kommen regelmäßig zu Besuch und sind jederzeit Ansprechpartner Kontakt zum Verein unter Telefon 03641/3102350, E-Mail an bwf@aww-jena.de oder im Internet unter www.wandlungswelten.de