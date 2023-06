Etzdorfer Hoffest: Familienfreundliches Programm zeigt Wirkung

Etzdorf. So viele Gäste lockte das Hoffest am Samstag nach Etzdorf. Welche Spinnereien prämiert wurden

„Wir haben aus dem letzten Jahr dazugelernt und mehr Sonnenschirme für schattige Plätzchen aufgestellt“, sagt Ariane Bretschneider beim Rundgang über das Hoffest in Etzdorf. Sie spielt damit auf den sehr heißen Tag an, an dem das letzte Mal das Hoffest in Etzdorf stattgefunden hatte. Dieses Mal sieht es angenehmer aus: zwar sonnig, jedoch nicht zu sehr. Dennoch sind auch die beiden Eisstände, die das 26. Etzdorfer Hoffest für seine Gäste bereithält am Samstag gut besucht. Ebenso wie die meisten anderen Stände der anwesenden Händler, denn der Andrang ist groß.

Der Pferdesportverein Heideland beteiligte sich unter anderem mit einer Rasseschau am Hoffest. Foto: Luise Giggel / Funke Medien Thüringen

„Wir zählen am Ende immer die Roster-Verkaufe, um zu schätzen, wie viele Leute da waren“, sagt Ariane Bretschneider vom Vorstand der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen halb im Scherz. Außer der 35 Händler, die ihre Ware von genähten Plüschtieren bis selbst gemachter Seife und diverser Nahrungsmittel anbieten, umrahmt ein vielfältiges Programm den Tag auf dem gut 2000 Quadratmeter großen Hof. Vor der Reithalle zeigen etwa die Kinder der Grundschulen aus Königshofen, Crossen und der Herzog-Christian-Grundschule Eisenberg sowie der Kitas Hartmannsdorf und Königshofen ihre Programme. Außerdem sorgte die Schalmeien-Kapelle Wetterzeube für musikalische Unterhaltung. In der Reithalle und an der Festwiese hatte der Pferdesportverein Heideland Dressurprogramm, Rasseschau, Kutschparcours, Ponyreiten sowie ein Cavaletti- und Springprogramm vorbereitet. Etwa 20 Oldtimer-Traktoren standen ebenfalls für Interessierte zum Bestaunen bereit, genauso wie große Landmaschinen der Agrargenossenschaft.

Es brauche etwa drei Monate Vorbereitungszeit, um alles Nötige für das jährliche große Fest vorzubereiten, sagt Ariane Bretschneider. Alles laufe parallel zum üblichen Tagesgeschäft, was die Organisation schwieriger mache. Bei vielen Kooperationspartnern und unterstützenden Vereinen würde das Etzdorfer Hoffest aber ohnehin schon lange im Terminkalender stehen und so mancher Mitarbeiter und Helfer verschiebe den eigenen Urlaub, um dabei zu sein. Neben den eigenen Mitarbeitenden würden etwa 50 Freiwillige in den Ständen unterstützen sowie noch einmal 150 Leute aus den verschiedenen Vereinen, die vertreten sind. Die Feuerwehr Thiemendorf kümmere sich wieder um die Parkplätze.

Fast 500 Meter Faden gesponnen

Reges Treiben herrschte am Samstag auf dem Etzdorfer Hoffest, zu dem unter anderem einen Spinn-Wettbewerb stattfand. Foto: Ariane Bretschneider

In diesem Jahr nicht vertreten sind Tiere der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchtervereine. Aufgrund der Ansteckungsgefahr habe man das Risiko nicht eingehen wollen, erklärt Werner Graul, Vorsitzender des Kreisverbands Eisenberg. Die Krankheit RHD2 habe bereits einige Kaninchen ereilt, die schon kurz nach Ausbruch daran sterben würden. „Die Bestände müssen sich erstmal erholen“, sagt Graul. Man sei trotzdem auf dem Hoffest vertreten, um auch hier möglicherweise neue Mitglieder gewinnen zu können.

Ebenso wieder vertreten sind die Etzdorfer Hofspinnerinnen, die sich seit über zehn Jahren regelmäßig auf dem Hof treffen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen. Zum Fest fand am Samstag der nunmehr zehnte Spinn-Wettbewerb statt, zu dem auch Gäste willkommen waren. „Wir wollen da nicht nur unter uns bleiben, sondern das Hobby weiter verbreiten“, sagt Spinnerin Martina Schauer. Am Ende des Wettbewerbs hatten alle zwölf Teilnehmerinnen zusammen über 480 Meter Faden gesponnen. Petra Späte gewann mit einem Faden von 50,73 Metern.

Nach einem gelungenen Tag zieht Ariane Bretschneider am Sonntag ein positives Resümee. „Die Gäste haben sich sehr wohlgefühlt und wir hatten ein sehr familienorientiertes Fest. Auch die Händler waren sehr zufrieden, einige haben schon gefragt, ob sie nächstes Jahr wiederkommen dürfen, das ist immer ein gutes Zeichen“, sagt Bretschneider und schätzt die Anzahl der Gäste auf etwa 3000 bis 3500.