Fachklinikum sagt Senioren-Aktiv-Tag in Stadtroda coronabedingt ab

„Gemeinsam in Stadtroda“, unter diesem Motto sollte der Thementag „Senioren – Aktiv in Stadtroda“ des Asklepios-Fachklinikums und des Seniorenbeirats Stadtroda in diesem Jahr stehen. Er wäre ein kleines Jubiläum gewesen, dieser fünfte Senioren-Aktiv-Tag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

„Dann kam Corona, sodass die Veranstaltung leider nicht stattfinden kann“, resümiert Pflegedirektor Markus Weber traurig. Ebenfalls für den Zeitraum September/ Oktober geplant war ursprünglich der auch jährlich am Klinikum stattfindende Tag der Seelischen Gesundheit.

„Wir können es nicht verantworten, Veranstaltungen wie diese zu früh im Kontext unseres Klinikums stattfinden zu lassen“, erklärt Weber. „Trotzdem ist es traurig und besorgniserregend. Gerade für diese beiden Gruppen der Senioren und der seelisch Erkrankten, ist es sehr wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden können.

Beide sind sehr betroffen von der Corona-Katastrophe“, unterstreicht er.

„Senioren gehören zur Hochrisikogruppe, auch was den Krankheitsverlauf angeht. Gleichzeitig sind sie in hohem Maße durch die Corona-Einschränkungen betroffen.

Auch die Absage unseres Senioren-Aktiv-Tages ist eine Konsequenz dieser Einschränkungen. Gerade für ältere Menschen sind soziale Kontakte unterschiedlicher Art weggebrochen, was auch eine Veränderung der Tagesstruktur nach sich zieht“, so Weber.

Ebenso wie Senioren hätten auch seelisch Erkrankte unter den Einschränkungen der sozialen Kontakte zu leiden. Insbesondere während des Lockdowns sei dies der Fall gewesen, gerade bei Menschen, die unter Angst oder Depressionen leiden.

Die „Aktionswoche der Seelischen Gesundheit“ ist dem von der WHO ausgerufenen Welttag der Seelischen Gesundheit angegliedert. Initiiert wurde die Woche 2006 von der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde gemeinsam mit „Open the doors“ als Partner des internationalen Antistigma-Programms.

Unter dem Motto „Mit Kraft durch die Krise! Gesund bleiben – auch psychisch“ soll die bundesweite Woche der seelischen Gesundheit dazu genutzt werden, über die psychischen Auswirkungen der Corona-Krise aufzuklären und Mut zu machen.

Im Fokus stehen sollen auch neue digitale Technologien und praktische Methoden zur Bewältigung der Krise. „Das Motto signalisiert auch: Psychisch kranke Menschen sind besonders Betroffene der Corona-Katastrophe“, betont Weber. „Für beide Gruppen, sowohl für Senioren als auch für seelisch Erkrankte ist es immens wichtig, sich an notwendige Schutzvorkehrungen und Einschränkungen zu halten.“

Weber will Senioren für die Einhaltung der AHA-Regeln gewinnen. AHA bedeutet: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.

„Ich bin insbesondere mit Blick auf die Älteren und die seelisch Erkrankten der Überzeugung, dass uns das Geschehen in seiner Nachwirkung jahrelang beschäftigen wird“, ist er sich sicher: „Das Motto des diesjährigen Tages der seelischen Gesundheit lautet ja: Mit Kraft durch die Krise. Wir werden noch viel Kraft brauchen, um durch diese Krise zu kommen.“

