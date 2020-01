Fahrbahnschwellen werden zum Streitthema in Eisenberg

Um die Schwellen zur Verkehrsberuhigung in der Biberacher Straße in Eisenberg ist die Diskussion entbrannt. Vor nicht ganz 15 Jahren waren sie eingebaut worden, um das Tempo der Durchfahrenden in der Straße zu bremsen, die ein reines Wohngebiet mit vielen älteren Leuten und einem Kindergarten ist. Und die als verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 30 ausgewiesen ist. Ende 2011 hätten die Schwellen schon einmal zur Disposition gestanden, weiß man in der Eisenberger Stadtverwaltung. Jetzt gibt es neuerlich Forderungen, sie abzubauen, weil der bauliche Zustand der Straße „als nicht mehr verkehrssicher zu bezeichnen sei“.

Aus Sicht der Stadt Eisenberg ist Rückbau wegen der Verkehrssicherheit unumgänglich

Den Rückbau würde die Stadt noch in diesem Jahr veranlassen wollen. In einer Informationsvorlage, die am Donnerstag dem Bauausschuss und am 6. Februar dem Stadtrat vorliegen wird, heißt es: „Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist ein Rückbau aller vorhandenen Schwellen (4) mit Neubau der Einläufe und Reparatur der Straßenoberfläche im Anschlussbereich der Schwellen in 2020 unumgänglich.“ Über neue Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung könne dann in diesem Jahr diskutiert werden. Geld für einen Neubau von baulichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung hat Eisenberg für dieses Jahr jedoch nicht eingeplant und dies „sollte eingehend in den Gremien beraten und entschieden werden“. Neue Maßnahmen könnten gegebenenfalls im Haushalt nächstes Jahr berücksichtigt werden.

Anlieger plädieren für Erhalt der Aufbauten zur Verkehrsberuhigung

„Die Schwellen in der Fahrbahn sollen sie mal schön lassen“, sagt Klaus Meister. Der Senior wohnt in der Biberacher Straße und ist froh, dass die Schwellen dafür sorgen, dass diese für Ruhe sorgen in der Straße. Die Leute sollten sich mal die Schwellen im Ort Caaschwitz (bei Köstritz) anschauen, die seien noch weit höher. Einer der kritisierten Einläufe für Regenwasser sei tatsächlich eingesunken, meint Anwohner Meister. Dass die anderen waagerecht und damit im Winkel zur abschüssigen Fahrbahn liegen, sorge dafür, dass das Wasser auch tatsächlich in die Gullys laufe und nicht bis in den unteren Bereich der Straße hinunter schieße und dort für eine Überschwemmung sorge. Statt in der Biberacher Straße zu investieren, solle besser die halbfertige Saasaer Straße zu Ende gebaut werden.

Verkehrsschilder am Eingang der Biberacher Straße weisen auf die verkehrsberuhigte Zone und auf die Fahrbahn-Schwellen hin. Foto: Angelika Munteanu

„Wenn ich Anwohner wäre, dann würde ich die Schwellen für gut finden“, sagt auch Dirk Junge. Der Paketzusteller fährt tagtäglich mit seinem kleinen Lastauto durch die Biberacher Straße. „Dann muss man halt langsam fahren, dass ist ja auch der Zweck der Schwellen“, meint er noch dazu.

Auch Ralf Pramschiefer, als Hausmeister der Wohnungsgenossenschaft Eisenberg (WGE) täglich im Wohngebiet Biberacher Straße auf Achse, hält die Fahrbahnschwellen grundsätzlich für eine sinnvolle Lösung zur Verkehrsberuhigung. Er kritisiert allerdings die Standorte der Schwellen. „Sie befinden sich alle unmittelbar vor den Grundstücksein- und -ausfahrten, das ist wirklich hinderlich und gefährlich, noch dazu mit den Absenkungen für die Gullys dazwischen.“

Sitzung des Bauausschusses in Eisenberg am Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr, im Ratssaal am Markt.