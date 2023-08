Fahrradfahrer wird bei Unfall in Eisenberg schwer verletzt

Jena. Bei einem Unfall in Eisenberg ist ein 18-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr ist ein Radfahrer in Eisenberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war der 18-jähriger Radfahrer sehr zügig auf der Wiesenstraße unterwegs, ohne einen von rechts aus der Straße Am Massenteich kommenden Skoda zu beachten.

Der junge Mann, der keinen Helm trug, stieß gegen die linke Fahrzeugseite, kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt, an ihrem Pkw entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

