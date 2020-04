Busfahrer Stefan Wyszynski von der JES Verkehrsgesellschaft vor dem mobilen Fahrscheinverkauf am Busplatz in Eisenberg.

Fahrscheinverkauf in Eisenberg nun mobil

Busfahrer Stefan Wyszynski von der JES Verkehrsgesellschaft managt den mobilen Fahrscheinverkauf am Busplatz in Eisenberg. Eingerichtet wurde der mobile Verkauf am Dienstag dieser Woche in einem Bus, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie durch den öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden.

