Fahrzeug mit völlig überladenem Anhänger bei Eisenberg gestoppt

Eisenberg Mehr als eine Tonne zu viel hatte ein Verkehrsteilnehmer geladen. Die Polizei ermittelt zudem wegen des Diebstahls eines Kleintraktors in Schkölen.

Den richtigen Verdacht hatten Autobahnpolizisten, als sie ein sehr langsam fahrendes Fahrzeuggespann am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Eisenberg aus den Verkehr zogen und kontrollierten. Beim Wiegen auf dem Parkplatz Kuhberg stellte sich nämlich heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers von 1200 Kilogramm mit 2480 Kilogramm um mehr als das Doppelte überschritten wurde.

Der Fahrzeugführer durfte nicht weiterfahren und musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro entrichten, teilt die Autobahnpolizei mit. Der 49-Jährige wird zudem mit einem Punkt in der Verkehrssünderkartei bestraft.

In Schkölen ermittelt die Polizei außerdem zum Diebstahl eines Kleintraktors. Unbekannte betraten das unverschlossene Gelände der Agrargenossenschaft und entwendeten aus einer unverschlossenen Futterhalle einen Hoflader. Den Verlust bemerkte das Unternehmen am Dienstagnachmittag.

Wahrscheinlich wurde der Kleintraktor auf einen Anhänger geladen und abtransportiert, teilt die Polizei mit.