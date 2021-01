Familie Elsässer aus Schlöben schafft sich Hühner an

„Corona hat ja ganz viel verändert. Wir waren zu Hause und hatten viele Ideen. Eine war halt, dass wir uns Hühner anschaffen“, sagt der neunjährige Hannes Elsässer aus Schlöben. So gehören zu seiner Familie nicht nur sein Bruder Jakob (6), Mama Almut und Papa Stephan, sondern seit Anfang Mai 2020 auch Elfriede, Hannelore, Kunigunde, Adelheid, Frieda, Fritzel, das Weihnachtshuhn Auguste und Flipper. Jan-Rudolph nicht zu vergessen, den Barnevelder Hahn im Korb zwischen all seinen Lachshühnern und Barnevelder Hennen.

Ganz „klein und knuffig“ seien die acht Hühner und der Hahn gewesen, als die Familie die Tiere alter einheimischer Geflügelrassen, die auf der Roten Liste stehen, in Eschwege abholte. „Sie hatten aber schon Federn“, erklärt Hannes und erzählt: „Als Jan-Rudolph angefangen hat, zu krähen, klang das zuerst wie ein Wasserhahn, der verstopft ist. Jetzt kräht er schöner. Mein Papa findet, dass sein Krähen auch besser klingt als bei den neueren Geflügelrassen. Jan-Rudolph hat eine tiefere Stimme, der kräht im Bariton.“

Vielleicht hat der Hahn seine schöne Stimme daher, dass er und seine Damen auch musikalisch verwöhnt werden. Nicht nur von Hannes und Jakob, die ihnen Lieder vorsingen, den Tieren ihren Tag erzählen, sie streicheln und gern beim Federvieh verweilen, weil dieses „so schön kommuniziere“. Sondern auch von Almut Elsässer, die mit ihrem Kinderchor in Corona-Zeiten draußen am Hühnerstall probte.

Erstes Ei wurde geteilt und gefeiert

Der Stall selbst sei innerhalb von vier Wochen aus verschiedenen Restmaterialien entstanden. „Wir haben einen netten Zeissianer im Dorf, der den Hühnerstall mit uns gebaut hat“, erzählt Hannes. Auch zwei weitere Bekannte aus dem Ort haben mit daran gewerkelt. Als alles fertig war und die Hühner eingezogen sind, begann das große Warten auf das allererste Ei. Am Mittwoch in der letzten Sommerferienwoche, am 26. August 2020, war es schließlich soweit: Das erste, recht kleine Ei wurde in fünf Scheiben geteilt und ehrfürchtig verspeist. Dazu gab’s außerdem ein kleines Feuerwerk.

Seither verging kein Tag, an dem die Kinder kein Ei im Hühnerstall fanden. Montags, mittwochs und freitags sammelt Hannes die Eier ein, dienstags, donnerstags und samstags sein jüngerer Bruder. Ausgemistet wird der Stall meistens von Hannes, ums Füttern kümmern sich alle Familienmitglieder abwechselnd. „Die Hühner bekommen zum Beispiel Tomaten, Salat, Körner, Rester und in heißes Wasser eingeweichtes Brot oder Brötchen. Außerdem muss man viel Gras für sie pflücken, damit das Eigelb schön gelb wird“, sagt der Neunjährige.

Von Katzen zu Hühnern

„Die Hühner machen uns sehr froh. Ich hätte nie gedacht, dass ich Hühner einmal so schön finden könnte. Ich bin nämlich eher der Katzentyp“, sagt Almut Elsässer. Katzen hatte die Familie auch einst. Die erste wurde jedoch durch Rattengift getötet, die zweite hatte Krebs. Die neun Hühner sollen auch nicht die einzigen Haustiere bleiben. „Wir überlegen, ob wir außerdem ein paar Bielefelder und ein paar Gänse nehmen. Es ist ja dann immer noch die gleiche Arbeit“, ist sich Hannes sicher.

