Ein Regenbogen am Himmel über Schkölen im Februar 2022.

Farbenfrohes Schauspiel am Himmel über Schkölen

Schkölen. Naturschauspiel und Zeichen der Hoffnung.

Der Regenbogen ist wohl das ultimative Symbol der Hoffnung. Schon in der Bibel ist er nach der Sintflut das Zeichen des Friedensbundes Gottes mit den Menschen. Aber auch abseits der Religion verbinden die Menschen Positives mit dem farbenfrohen Himmelsschauspiel und freuen sich darüber. Handelt es sich doch eigentlich nur um von Regentropfen gebrochenes, reflektiertes Licht, können sich die Menschen diesem faszinierenden Anblick – wie hier am Mittwoch in Schkölen – dennoch seit jeher nicht entziehen.