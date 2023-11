Faschingszeit ist auch in Eisenberg Pfannkuchenzeit

Eisenberg. Welche Pfannkuchen besonders beliebt sind, verrät Sylva Eckardt von der Bäckerei Eckardt in Eisenberg.

Für viele Menschen gehören sie zum Faschingsauftakt einfach dazu: Die Pfannkuchen. Eines von vielen Blechen gefüllt mit frischen Pfannkuchen, zeigt Sylva Eckardt im Geschäft der Bäckerei Eckardt in Eisenberg. Am beliebtesten seien in der Faschingszeit die Sorten Eierlikör und Nougat, da diese nicht rund ums Jahr erhältlich seien, verrät Sylva Eckardt. Auch Pfannkuchen mit Senf werden übrigens angeboten, diese gibt es allerdings nur mit Ankündigung, für solche Überraschungen sei schließlich nicht jeder zu haben.