Fast nur brave Bürger

Angelika Munteanu über die heutige Streitkultur.

Es hätte auch ganz anders kommen können am Feiertagswochenende zum Start in den Mai im Saale-Holzland. Die Polizei war in höchster Alarmbereitschaft, nachdem in Weimar und Jena Kundgebungen vom „III. Weg“ verboten wurden und damit zu rechnen war, dass sich die Rechtsextremen andere Tummelplätze in Thüringen suchen. Während in Jena mal wieder – vermutlich durch die Hände anderer Chaoten – die Innenstadt zu Bruch ging, blieb es rund um dem 1. Mai ausnehmend ruhig auf dem Lande gleich nebenan.

Auf dem Wald-Kampftag der Windkraftgegner in Quirla hatten die Besatzungen von zwei Polizeistreifenwagen nicht mehr zu tun, als das Geschehen auf dem Acker am Waldesrand kontrollierend im Blick zu haben. Der Kampf der Bürgerinitiativen und wahlkämpfenden Politiker wurde zwar angriffslustig, doch rein verbal mit markigen Worten geführt – also ausnehmend friedlich, der Sache zugewandt.

Ansonsten vertrieb sich der Holzländer das erste Maiwochenende zum wiederholten Male ohne Maibaumsetzen alternativ mit Wandern, Radeln und Grillen im privaten Hof oder Garten. Nun gut: Einzelne gab es, die zu tief ins Glas geschaut hatten und den Polizeistreifen negativ auffielen. Aber das waren dann doch unrühmliche Ausnahmen im Land der braven Holzländer.