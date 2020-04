Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FDP enttäuscht von Beschlüssen zur Corona-Krise

Unverständnis haben die Ankündigungen der Thüringer Landesregierung zur schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen bei der FDP Jena-Saale-Holzland ausgelöst. Für den Kreisvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Patrick Frisch ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die Thüringer Landesregierung einen Sonderweg geht und Geschäftsöffnungen entgegen den Absprachen der Ministerpräsidenten erst Tage später erlaubt. Auch die Begrenzung der Ladengröße nur auf bis zu 800 Quadratmeter sei nicht nachvollziehbar.

Frisch fordert eine offene Regelung, welche die regionalen Unterschiede auch bei der Infektionshäufigkeit berücksichtigt. „Beispielsweise in Einzelhandelsläden in der Stadtrodaer Innenstadt oder kleinen Dorfläden im Saale-Holzland-Kreis ist die Situation eine andere als beim Elektronikhändler im Einkaufscenter oder beim PKW- oder Möbel-Händler im Gewerbegebiet“, meint der FDP-Kreisvorsitzende. Die Politik solle den Gewerbetreibenden mehr Vertrauen bei der Umsetzung der Auflagen entgegenbringen und ihnen die Chance geben, wieder verantwortungsvoll zu arbeiten. Zahlreiche Unternehmen würden bereits umfassende Hygienemaßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Kunden umsetzen. Was der Lebensmittelhandel bereits praktiziert, könne auch der sonstige Einzelhandel binnen weniger Tage gemeinsam mit seinen Beschäftigen umsetzen. Auch die Erfahrungen in der Industrie könnten aus Sicht Frischs auf das Handwerk übertragen werden.

„Wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen und brauchen daher Wege, diese Zeit wirtschaftlich durchstehen zu können“, sagt der Kreisvorsitzende. Dann würden die Bürger Einschränkungen auch künftig akzeptieren, die zur Eindämmung des Virus weiter notwendig sind. Einschränkungen würden auch Chancen für Lockerungen bieten. So helfe die besondere Maskenpflicht in Jena dem Einzelhandel bei Öffnung die Hygieneregeln einzuhalten.