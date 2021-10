Fehler im Impf-System

Angelika Munteanu über ein Versagen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen.

Da beißt sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz: Der Druck auf Ungeimpfte steigt mit der 3-G-Regel auch im Saale-Holzland. Doch genau jetzt, da die Schutzimpfung durch die Hintertür quasi zur Pflicht wird, schließt die einzige Impfstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen im Landkreis. Das Argument: Die Nachfrage sei nicht mehr groß genug.

Nur gut die Hälfte der Saale-Holzländer hat bisher einen vollständigen Impfschutz. Damit liegt der Kreis im Mittelfeld im Freistaat und weit weg von der bundesweiten Impfquote. Abgesehen von Schulkindern, die gerade erst zum Kreis der Impfberechtigten zählen, sind es vor allem Berufstätige, die nicht geimpft sind. Allen Impfunwilligkeit zu unterstellen, wäre fehl am Platze. Denn die Impfaktion ohne Termin zum Weltkindertag in Hermsdorf hat gezeigt: Der Bedarf ist da, gerade bei Menschen dieser Altersgruppe. Vielleicht ist es wahr, dass mancher Holzländer zweimal gebeten werden muss. Aber es darf daran erinnert werden, welch auch technische Mühe es gemacht hat, überhaupt über das Portal der KVT zu einem Impftermin zu kommen. Da wirft der mitunter Internet-ferne Holzländer schnell das Handtuch. Und ihre Impf-Aktionen an Wochenenden in Eisenberg hat die KVT nie publik gemacht. Dass der gezählte Impfbedarf hier nur noch gering ist, liegt auch im Versagen der KVT.