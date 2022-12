Feierliches Gelöbnis in Stadtroda

Stadtroda. 46 Rekrutinnen und Rekruten und zahlreiche Angehörige waren in Stadtroda zu Gast

Am Dienstag, 13. Dezember, hat das Panzerbataillon 701 aus Gera das feierliche Gelöbnis von 52 Rekrutinnen und Rekruten, von denen 46 anwesend waren, am Schützenhaus in Stadtroda durchgeführt. Das Gelöbnis begann am Nachmittag um 16.15 Uhr mit zahlreichen Gästen, die dieser besonderen Veranstaltung beiwohnten. Zuvor hatte bereits auf dem Areal ein Familientag stattgefunden, der Angehörigen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Blick hinter die Kulissen des Panzerpionierbataillons ermöglichte.

Dieses Jahr sei es das vierte Gelöbnis, so ein Sprecher des Panzerpionierbataillons. Drei Monate Grundausbildung hätten die Rekrutinnen und Rekruten, die aus ganz Deutschland stammen, erfolgreich hinter sich gebracht, nun gehe es für sie zu ihren neuen Einheiten.