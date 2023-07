Ferienaktion in der Stadtbibliothek Hermsdorf

Die Leiterin der Stadtbibliothek in Hermsdorf, Ina Hofmann, mit einigen Kinderbüchern in der Leseecke. Hier findet die Ferienaktion "Wir lesen vor" regelmäßig statt. Im Obergeschoss des Hauses wird zudem die Aktion "Auf Entdeckungstour durch die Lernwelten gezeigt.

Hermsdorf. In Hermsdorf können Ferienkinder „Auf Entdeckungstour durch die Lernwelten gehen“ oder die Aktion „Wir lesen vor“ besuchen

Die Ferienangebote der Stadtbibliothek Hermsdorf richten sich an alle Kinder, vorwiegend im Grundschulalter sowie an große Kindergartenkinder, lässt Ina Hofmann, die Leiterin der Stadtbibliothek wissen. Zum ersten Mal bietet das Team der Einrichtung während der Sommerferien zweierlei Angebote an, die immer donnerstags ab 15 Uhr veranstaltet werden. So findet am 27. Juli sowie am 10. August die Aktion „Wir lesen vor“ statt. Am 20. Juli sowie dem 3. und 17. August geht es in der Stadtbibliothek mit den kleinen Gästen „Auf Entdeckungstour durch die Lernwelten“. Einige Kinderbücher habe sie vorab bereits ausgewählt, auf welches konkret die Wahl falle, entscheide sich allerdings eher spontan. Vorgelesen werde in der gemütlichen Leseecke.

Seit einem Jahr gebe es zudem die „Lernwelten“ im ersten Obergeschoss, sagt die Leiterin. Hierbei sei der Grundgedanke, Kinder, ebenfalls in der Spanne der ältesten Kitakinder bis zum Grundschulalter, an Technik heranzuführen. Bausteine, Puzzle, Spiele, Kleine Roboter, sogenannte „Bee Bots“ zum erlernen der Grundlagen des Programmierens und vieles mehr, gibt es für die Kinder zu entdecken. „Es geht um lernen im weitesten Sinne“, sagt Ina Hofmann. Auch Schaltkreise würden beispielsweise unter Anleitung gebaut. Beide Aktionen werden im Wechsel begleitet, vorbereitet und individuell auf Wissen und Interesse der Kinder abgestimmt. Sollten die Ferienangebote gut angenommen werden, könnte es auch eine Fortsetzung geben, so die Leiterin. Das Team der Bibliothek freut sich auf viele interessierte junge Besucher.