Ferienspaß für den Feuerwehrnachwuchs dem Saale-Holzland-Kreis

Etwa 19 Jugendwehren aus dem Landkreis sind in zwei Durchgängen am Hasse-See in Roßbach bei Weißenfels in diesem Jahr dabei.

Saale-Holzland-Kreis/Roßbach. Vom Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr am Hasse-See in Roßbach

Teambildung, andere Wehren kennenlernen und einfach Spaß haben, darum gehe es beim jährlichen Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr, erklärt Diana Reinhardt, stellvertretende Ausschussvorsitzende des Kreisjugendwehrausschusses sowie stellvertretende Zeltlagerleiterin. Gemeinsam mit Kreisjugendfeuerwehrwart Stephan Sachse und Eiko Fietzke vom Kreisjugendfeuerwehrausschuss organisiert sie das jährliche Zeltlager.

Die Ferienenfreizeit für Jugendwehren aus dem ganzen Saale-Holzland-Kreis wird mittlerweile zum 14. Mal am Hasse-See in Roßbach bei Weißenfels veranstaltet. Am 8. Juli hat das Zeltlager begonnen, bis zum 16. Juli dauert es noch an. Im ersten Durchgang waren insgesamt zehn Jugendwehren aus Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Albersdorf, Eisenberg, Reichenbach, Kahla, Hermsdorf, Tröbnitz, Stadtroda, und Eisenberg vor Ort. Wie Diana Reinhardt informiert, wurden 115 Kinder unter 14 Jahren, 24 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und weitere 18 Heranwachsende zwischen 18 und 26 Jahren von insgesamt 38 Jugendbetreuern und Gruppenleitern betreut.

Spiel, Spaß und Sport

„Das Zeltlager steht unter dem Motto „Spiel, Spaß und Sport“. Das Wetter von täglich mehr als 30 Grad hat den sportlichen Nuancen allerdings Grenzen gesetzt. Es war also mehr Baden, als Sport, aber mit sportlichen Aktivitäten im Wasser angesagt“, lässt die stellvertretende Lagerleiterin über die zurückliegenden Tage wissen. Ein besonderer Tag sei zudem der vergangene Dienstag gewesen, an dem verschiedene Gäste das Zeltlager besuchten. So waren unter anderem Johann Waschnewski (CDU), der erste Beigeordnete des Landkreises sowie Bürgermeister von Bürgel, Gabriele Klotz (CDU), Bürgermeisterin von Bad Klosterlausnitz, Sebastian Förster, Vize-Kreisbrand-Inspektor sowie Landtagsabgeordneter Stefan Tiesler (CDU) zu Gast am Hasse-See. Des weiteren seien Werkstattmitarbeiter der ASB-Werkstatt für Behinderte aus Bad Klosterlausnitz mit ihren Betreuern vorbeigekommen, um dem Zeltlager der Kreisjugendwehr einen Besuch abzustatten. „Die Werkstattmitarbeiter haben den Kindern und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren die Technik von Batik gezeigt“, so Diana Reinhardt.

Zweiter Durchgang mit 150 Kindern und Jugendlichen

Im zweiten Durchgang, der seit Mittwoch läuft, sind knapp 150 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuern aus weiteren neun Jugendfeuerwehren des Landkreises vor Ort. Noch bis Sonntag dauert das Programm, das für beide Durchgänge gleich aufgebaut ist, an. Warum die Wahl für das Zeltlager auf den Hasse-See gefallen sei? Bislang sei man auf noch keinen vergleichbaren Platz für die Ferienfreizeit gestoßen. Roßbach sei nicht zu weit entfernt, so soll die Entfernung vom Landkreis eine 1,5 Stunden-Fahrt nicht überschreiten, sagt Diana Reinhardt. Auch Wasser und Strom seien vorhanden und zudem der Hasse-See, den ein Bademeister im Blick hat.

Für die Kinder und Jugendlichen seien die fünf Tage mit Vollverpflegung. Für Frühstück und Abendessen werde selbst gesorgt, das Mittagessen geliefert. Zahlreiche Ehrenamtliche seien zudem beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr im Einsatz, berichtet Diana Reinhardt.