Ferienspaß im Eisenberger Wasserturm

Eisenberg. Papier selbst schöpfen: Eisenberger Jugendliche lernen, wie es geht

Die Wanne mit eingeweichter Pappe im Garten am Eisenberger Wasserturm ist dicht umringt. Jasmin, Hanna und die anderen Kinder, die im Jugendzentrum ein, zwei Ferienwochen verbringen, haben Spaß am Papierschöpfen. Konstantin führt stolz sein gemaltes Kunstwerk vor, andere zocken bei Computerspielen oder schnitzen mit FSJlerin Pia Lang Steine. Am Nachmittag geht es nach Einweisung von Radspezialist Lars Hadlich mit dem Rad nach Bad Köstritz. Ausflüge in den Kletterwald Kämmeritz sind noch geplant für die Ferienwoche, in der das Bildungswerk Blitz als Gastgeber von anderen Vereinen im Netzwerk Jukom unterstützt wird.