Festwoche für Chöre in der Porzellankirche der Leuchtenburg

„An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn...“ – Im Jahr 1920 begann die Tradition, auf der Leuchtenburg Lieder zu singen. Dieser Tradition ist nun seit drei Jahren eine eigene Festwoche gewidmet. Regionale und überregionale, junge und auch erfahrene Chöre zeigen ihr Können.

Perfekt dafür geeignet ist die weiß strahlende Porzellankirche auf der Leuchtenburg. Glasklar ist der Klang. Unter Beachtung aller Hygieneauflagen veranstaltet die Stiftung Leuchtenburg vom 12. zum 18. Oktober 2020 die Festwoche der Chöre. Täglich um 14 Uhr finden die Konzerte statt. Am Dienstag und am Samstag tritt der Chor zweimal auf. Den Auftakt am Montag, 12. Oktober, macht die Chorvereinigung Lindig. Die Sänger wollen mit ihrer „Freude am Singen“ anstecken und präsentieren klassische Volkslieder. Am Dienstag, 13. Oktober, wird nun schon traditionell der Chor des Gymnasiums Fridericianum Rudolstadt zu erleben sein. Junge Menschen singen und reißen die Gäste mit. Am Mittwoch, 14. Oktober, gib sich der Chorverein Täler die Ehre. Diese Veranstaltung ist allerdings bereits ausverkauft. Am Donnerstag, 15. Oktober, werden die Zuhörer spüren, wie viel Spaß Singen machen kann. Die Chorgemeinschaft Schwarzenberg präsentiert Musicalmelodien und Choräle, Volks-, Heimat- und Kunstlieder.

Am Samstag, 17. Oktober, wird es international: „Gospel Changes“ – ein Gospel-Chor aus Leipzig – verbindet Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Herkunft, Hautfarbe und Religionen durch Liebe zur Musik. Jung und dynamisch wird es am Sonntag, 18. Oktober, mit der Jungen Hofkapelle Greiz. Das kontrastreiche Repertoire der Musiker reicht durch 500 Jahre – von den Chorsätzen des Lutherfreundes bis hin zu einer Jazz-Interpretation des Reformationschorals „Ein feste Burg“ oder zum fröhlichen „Jetzt ist Sommer“ der Wise Guys. Die Konzerte selbst sind kostenfrei, Besucher müssten aber den regulären Eintritt für Burg und Ausstellungen zahlen.