Feuersalamander genießen feuchtes Wetter bei Waldeck

Nach dem Regen am Morgen herrschten am Donnerstagvormittag im Schlossgrund bei Waldeck beste Bedingungen für den Feuersalamander. Die Amphibie bevorzugt feuchte Laubmischwälder mit sauberen, kühlen Quellbächen und -tümpeln. Die auffällig gezeichneten Tiere sind in Thüringen selten und gemäß Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung „besonders geschützt“. Ihr Vorkommen im Schlossgrund ist lange dokumentiert. Das Bundesamt für Naturschutz führt den Salamander auf der bundesweiten Roten Liste gefährdeter Arten in der Kategorie „Vorwarnliste“ und beschreibt den langfristigen Bestandstrend als „mäßigen Rückgang“.