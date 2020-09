Feuershow mit historischer Musik in Eisenberg

Der “Tutbürger" alias Spielmann Hagedorn ist am 5. September in der Stadtbibliothek Eisenberg zu erleben.

Eisenberg. Im Hof der Stadtbibliothek in Eisenberg sind am 5. September ein Spielmann und eine Feuerkünstlerin zu erleben.

Zu einer Feuershow mit historischer Musik wird am Samstag, 5. September, in den Hof der Stadtbibliothek Eisenberg eingeladen. Der „Tutbürger“ alias Spielmann Hagedorn will einen musikalischen Ausflug in die Renaissance und den Rokoko unternehmen, mit Tänzen aus Frankreich und Italien, Liedern aus Deutschland und Schweden, gespielt auf Dudelsack, Cister und Nyckelharpa.

Dazwischen gibt es lustige Geschichten, die zum Schmunzeln und Nachdenken anregen sollen. Feuerkünstlerin Stella Lundia wird zu den Rhythmen mit dem Feuer spielen.

Feuershow am Samstag, 5. September, 18.30 Uhr, Hof der Stadtbibliothek, Steinweg 36. Karten vorab in der Bibliothek und der Eisenberg-Information.