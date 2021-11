Feuerwehr Crossen gibt Brandschutz-Tipps für Adventszeit

Crossen. Feuergefahren im Advent: Damit die besinnliche Zeit nicht zur Gefahr für Haus, Leib und Leben wird

Die Weihnachtszeit steht für Besinnlichkeit, Zeit in Familie und gutes Essen. So oder ähnlich lautet zumindest das Idealbild. Erfahrene Feuerwehrleute denken aber in der Adventszeit auch über saisonale Brandgefahren nach. Schließlich bedeutet anheimelnder Kerzenschein zuhause stets auch das Vorhandensein von offenem Feuer in Innenräumen in der Nähe von nicht unerheblichen Mengen leicht brennbaren Materials. Die Feuerwehr Crossen hat deshalb zum Wochenende des 1. Advents „Hinweise der Feuerwehr für die Advents- und Weihnachtszeit“ im Internet veröffentlicht.

Brennende Kerzen: Vorsicht bei Kindern und Haustieren in der Wohnung

Es sind aber nicht nur Brandbekämpfer, die sich vor Weihnachten solche Gedanken machen. Auch das Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlichte an diesem Wochenende eine Mitteilung zu Wohnungsbränden in der Adventszeit: Demnach rückten Feuerwehren in Thüringen im Dezember 2020 zu 295 Brandeinsätzen aus. In 43 Prozent dieser Einsätze mussten Brände in Wohngebäuden, Heimen und Beherbergungsstätten, etwa Hotels, bekämpft werden. Damit war der Dezember der Monat, in dem der höchste Anteil an Bränden in Wohngebäuden gemeldet wurde Die Crossener Wehr beginnt ihre Hinweise auf Facebook mit Tipps für Adventsdekorationen: „Verwenden Sie nur frisch gebundene Adventskränze beziehungsweise Adventsgestecke und stellen Sie diese immer auf einer nicht brennbaren Unterlage ab. Verwenden Sie unbedingt Kerzenhalter mit Wachsauffangschale aus nicht brennbarem Material. Stecken Sie diese senkrecht auf den Kranz oder das Gesteck und achten Sie auf eine sichere und wackelfreie Befestigung.“

Simulation eines Brandes verursacht durch einen Weihnachtsbaum. Foto: imago / Stephan Görlich

Generell sei es unerlässlich, brennende Kerzen beim Verlassen des Raumes stets zu löschen. Haustiere und Kinder sollten keinen Zugang zu brennenden Kerzen haben. Es sei auf ausreichend Abstand zwischen den Kränzen und Gestecken und brennbarer Einrichtung wie etwa Vorhänge zu achten. „Weit heruntergebrannte Kerzen sind umgehend zu tauschen. Auf trockenen Kränzen und Gestecken sollten Kerzen generell nicht mehr angezündet werden.“ Hier könne bereits ein kleiner Funke genügen, heißt es weiter. Die Hinweise nehmen auch die Weihnachtsbäume in den Blick: Diese sollten vor dem Aufstellen so lange wie möglich im Freien gelagert werden. Wichtig sei ein kipp- und standsicherer Ständer für den Weihnachtsbaum, der zudem über ein Wasserreservoir verfügen sollte. Für den Ernstfall vermerkt die Feuerwehr Crossen: „Stellen Sie Weihnachtsbäume immer so auf, dass der Raum im Falle eines Brandes noch ungehindert verlassen werden kann. Weihnachtsdekorationen sollten niemals Flucht- und Rettungswege blockieren.

Ausgetrockneter Christbaum kann fast explosionsartig abbrennen

Die Brandschutzexperten raten von Wachskerzen am Baum generell ab und empfehlen elektrische Kerzen mit Prüfzeichen (VDE, GS). Bei der Verwendung von mehreren Lichterketten und anderen Stromabnehmern in Verbindung mit Mehrfachsteckern sei unbedingt auf die Überlast zu achten. Zudem dürften Trafos und Steckerleisten nicht mit Einrichtungsgegenständen, Weihnachtsbaumschmuck oder Decken umbaut beziehungsweise verlegt werden. Auf brennbare Stoffe wie Papier, Watte, Zelluloid, Zellwolle solle man beim Weihnachtsbaumschmuck lieber verzichten.

Wenn es doch einmal zum Brand kommen sollte, empfiehlt die Schkölener Wehr: „Halten Sie einen mit Wasser gefüllten Eimer beziehungsweise einen Feuerlöscher mit Wasser/Schaum bereit.“ Ein Funke genüge oft schon, damit ein ausgetrockneter Weihnachtsbaum fast explosionsartig abbrennt. Im Ernstfall sei umgehend die Feuerwehr unter der 112 zu alarmieren.