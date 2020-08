Hochzeit in Stadtroda mit Feuerwehrmann Sebastian Fickler und Anika Klee.

Stadtroda. Stadtrodaer Feuerwehrmann Sebastian Fickler hat sich am Sonnabend getraut.

Einen Feuerwehr-Einsatz der besonderen Art konnten die Stadtrodaer am Samstag erleben: Feuerwehrmann Sebastian Fickler (noch 30) hat am Vormittag im Standesamt in Stadtroda seine ein Jahr ältere Lebensgefährtin Anika geheiratet. Beide haben ihre Namen behalten. Sebastian heißt weiter Fickler und Anika trägt weiter ihren Geburtsnamen Klee.