Feuerwehr Schkölen rät zu Notruf-App

Schkölen. Schkölener Kameraden empfehlen barrierefreie App Nora

Die Feuerwehr von Schkölen hat im Internet auf die Vorteile der neuen Smartphone-App für Notrufe „Nora“ hingewiesen. „Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr können ab heute über die neue, bundesweit einheitliche App „Nora“ erreicht und alarmiert werden“, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Hauptsächlich richte sich die barrierefreie App an Menschen mit Sprach- oder Hörproblemen, die den „klassischen“ Notruf nicht gut absetzen können. In der App (Android/iOS) werde der Nutzer einfach und bebildert durch den Notruf geführt. Die App ist auch in englischer Sprache verfügbar. „Der Notruf wird dann mit eurem Standort sowie der beschriebenen Notfallsituation an die zuständige Leitstelle gesendet“, heißt es weiter. Diese könne dann via Chat Kontakt mit dem Absender aufnehmen.

