Feuerwehrball in Eisenberg abgesagt

Der für Freitag Abend geplante Feuerwehrball in der Stadthalle ist abgesagt. „Wir haben uns wegen der Corona-Fälle in Thüringen und im Landkreis kurzfristig dazu entschieden“, sagte am Donnerstag der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Wilfried Kroll. Mit dieser Vorsorgemaßnahme soll verhindert werden, dass die komplette Stützpunktfeuerwehr in der Kreisstadt im schlimmsten Fall außer Gefecht gesetzt würde. Und auch das ältere Publikum, das als Risikogruppe gilt, solle keinen Risiken ausgesetzt werden. Der Ball werde später nachgeholt, so Kroll.