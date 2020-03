Fichten-Kahlschlag in Crossen: Eichen sind „erste Wahl“

In den Waldgebieten der Gemeinde Crossen ist in den vergangenen drei Jahren bereits deutlich mehr Holz entnommen worden als über zehn Jahre geplant war. Grund dafür sind nach Angaben von Thüringenforst-Revierleiterin Christine Thar vor allem die zwei vergangenen Sommer mit ungewöhnlicher Trockenheit sowie der Borkenkäferbefall in den Fichtenbeständen. „Eigentlich wollten wir über zehn Jahre pro Hektar und Jahr etwa 2,9 Festmeter Holz entnehmen“, sagte Thar im Crossener Gemeinderat am Donnerstagabend.

Ziel war, den Wald weniger zu bewirtschaften, sondern den Erholungscharakter in den Vordergrund zu stellen. Also habe man das ursprüngliche Ziel, über zehn Jahre pro Hektar 60 Festmeter zu entnehmen, auf weniger als die Hälfte reduziert, so die Revierleiterin.

In Crossen nach drei Jahren so viel Holz geschlagen, wie für zehn Jahre geplant war

Bedingt durch den Kahlschlag im Fichtenbestand auf dem Mühlberg in Richtung Nickelsdorf sind aber bereits 375 Festmeter Fichtenholz entnommen worden. „Es war eine komplette Räumung“, erläutert Thar. Zusammen mit regulären Arbeiten komme man binnen drei Jahren auf 486 Festmeter auf den 17 Hektar Gemeindewald. „Die Natur spielt nun mal oft ihre eigene Melodie“, so Thar.

Immerhin habe man durch schnelles Handeln im vergangenen Frühjahr noch etwa 50 Euro pro Festmeter erlösen können. „Inzwischen liegt der Preis bei 28 Euro.“ So konnte die Gemeinde immerhin die Kosten für die Arbeiten decken und Setzlinge erwerben, die anstelle der Fichten gepflanzt werden sollen und in Teilen bereits gepflanzt sind. Eichen und Wildkirschen hat man bisher schon gepflanzt. „Gerade Eichen sind erste Wahl, weil die auch damit zurechtkommen, wenn nur noch in ganz tiefen Schichten Wasser zu holen ist“, so der stellvertretende Leiter des Forstamts Jena-Holzland Marcus Barfod. Auch Feldahorn oder Linde seien für anspruchsvoller werdende Bedingungen durchaus geeignet.

Ebenso könne man die Douglasie nutzen, die mit Trockenheit gut zurechtkommt. Problem an der Sache: Die Baumschulen in Deutschland kommen mit der Nachzucht kaum hinterher, weil die Schwierigkeiten mit Borkenkäfer und Trockenheit flächendeckend aufgetreten sind. „Wir werden zur Aufforstung also auch Arten nutzen müssen, die wir nicht so gerne hätten.“ Aktuell bemühe man sich um ein Förderprogramm, bei dem Schüler für Baumpflanzungen eingespannt werden sollen – und die Setzlinge bezahlt werden.