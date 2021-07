Filmgenuss im Waldbad Wolfersdorf

Sommerkino im Waldbad Herzog Ernst in Trockenborn-Wolfersdorf

Trockenborn-Wolfersdorf. Auftakt der RAG Rallye im Saale-Holzland

Das Sommerkino im Waldbad Herzog Ernst in Trockenborn-Wolfersdorf am Samstag war die erste Station der Sommer-Rallye der Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland. Vor der Vorführung erläuterte Wolfgang Priebs vom Förderverein des Bads, dass dank RAG über die Jahre mehr als 100.000 Euro in das Bad investiert werden konnten. Der Förderverein organisiert seit Jahren das Sommerkino. Freiwillige kümmerten sich um die Versorgung der Gäste. Die RAG-Rallye führt zu 20 Stationen im Landkreis, die aus dem europäischen Leader-Programm gefördert wurden.