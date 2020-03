Flauschiger Nachwuchs beim Deutschen Meister in Eisenberg

In einer Art Terrarium im Schuppen am Rand von Eisenberg tummeln sich gelb-flauschige frisch geschlüpfte Hühnerküken. 36 winzige Wyandotten, deren Federkleid – wenn sie wachsen – ein dichtes, edles Schlohweiß annehmen wird. „Der Nachwuchs ist geglückt“, freut sich Bernd Fischer über den Zuchterfolg pünktlich zum Frühling.

Normalerweise ist dies die Gelegenheit für ganze Kinderscharen aus Schulen und Kindergärten in der Kreisstadt, den Züchter zu besuchen, der zugleich amtierender Deutscher Meister unter den Züchtern von Wyandotten Weiß ist. Bislang sind die Kinder aus der Kreisstadt regelmäßig gekommen, um die possierlichen Küken anzuschauen und sich Wissenswertes vom erfahrenen Züchter erzählen zu lassen über die Zucht von Rassegeflügel im Allgemeinen und über die Wyandotten im Besonderen, die auf der Roten Liste der gefährdeten und deshalb zu schützenden Nutztiere stehen.

Munteres Treiben bei den frisch geschlüpften Wyandotten-Hühnern von Bernd Fischer in Eisenberg. Foto: Angelika Munteanu

Gute Zuchtaussichten für geschützte Tiere

„Das geht nun leider nicht, weil Kindergärten und Schulen geschlossen sind und die Kontaktbeschränkungen wegen des Corona-Virus bestehen“, sagt Bernd Fischer und hofft, dass die Kinder im Saale-Holzland wenigstens über die Tageszeitung vor Ort an seinem Züchterglück teilhaben werden.

Eine Woche lang bleiben die Küken in der Vitrine. Diese ist beleuchtet und beheizt. „Anfangs mit 37 Grad Celsius, dann wird die Temperatur schrittweise abgesenkt, bis sie in den Stall und in die freie Natur des Gartens Friedrichstanneck umgesetzt werden können“, erläutert Bernd Fischer. Die Zuchtaussichten für die kleinen Lebewesen seien gut. Gefüttert wird mit vitaminreicher Kost. Später gibt es Brennnesseln und für die Eiweißversorgung kleingehaktes Ei für die jungen Tiere. Wenn sie größer sind, werden die Hähne von den Hennen getrennt – wegen der Rang- und Hackordnung und der damit verbundenen Verletzungsgefahr unter den Tieren.

Jahresplaketten belegen die anerkannte Herdbuchzucht von Bernd Fischer. Foto: Angelika Munteanu

Der 74-jährige Bernd Fischer, der in seinen Kindertagen mit der Zucht begonnen hatte, ist seit Jahren anerkannter Herdbuch-Züchter: In seinem Zuchtbuch werden alle Daten über seine Wyandotten exakt dokumentiert: Die Küken sind der Nachwuchs von drei Hähnen. 63 Eier hatte er fürs Brüten angelegt. Dabei stellte sich heraus, dass sich 21 Eier darunter befanden, die nicht befruchtet waren. Mitunter überlebt auch nicht jeder neu geschlüpfte Winzling.

Geflügelzüchter wollen Eisenberger Tiergarten unterstützen

Er sei aber nicht der einzige erfolgreiche Züchter im Verein der Rassegeflügelzüchter in Eisenberg, verweist Bernd Fischer auf den Nachbargarten, wo stolze silber-schwarze Wyandotten einherstolzieren. Die Vereinsleben muss derzeit auch bei den Rassegeflügelzüchtern ruhen. Ideen haben sie dennoch: „Normalerweise hatten wir in jedem Jahr das Osterfest im Eisenberger Tiergarten mit Eiern unterstützt“, erinnert Bernd Fischer. Da auch der Tiergarten wegen der Corona-Krise derzeit geschlossen bleiben muss und Ostern im Tiergarten abgesagt ist, wollen sie die beliebte Freizeiteinrichtung dennoch unterstützen. „Wir werden dem Tiergarten den finanziellen Gegenwert von 320 Eiern als Spende übergeben“, kündigt Bernd Fischer an, der sich noch immer ehrenamtlich im Vereinsvorstand engagiert. Denn dem Tiergarten würden jetzt massiv die Einnahmen fehlen.