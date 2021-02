Floristen-Protest gegen Ungleichbehandlung auch in Eisenberg

Die Floristin Melanie Schwabe vom Eisenberger Fachgeschäft Happy Flowers macht mit in den Schnee gesteckten Rosen am Eisenberger Marktplatz ihren Unmut über die andauernde Schließung von Blumenläden und Gärtnereien publik.

Eisenberg. Supermärkte dürfen Blumen verkaufen, Blumenhändler nicht: Auch in Eisenberg werden Rosen in den Schnee gesteckt

Eine nach der anderen steckt Melanie Schwabe 200 Rosen in den Schnee vorm Eisenberger Rathaus am Markt. Rot, gelb und orange leuchten sie auf dem weißen Untergrund. Das reicht schon aus, um die Aufmerksamkeit der Passanten an diesem Dienstagvormittag auf sich zu ziehen, doch die Inhaberin des Eisenberger Fachgeschäfts Happy Flowers hat an jeder Blume zudem kleine Zettel mit einer Botschaft befestigt.