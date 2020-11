Für das Jahr 2021 gibt es erstmals einen Kalender zum Elsterfloßgraben. Damit startet der Floßgrabenförderverein ein Experiment für einen künftigen Traditionskalender zum weltweit längsten noch erhaltenen technischen Denkmal und zum Unesco-Kulturerbe der Flößerei. Interessenten dafür gibt es bereits.

Mit dem Kalender können sich Interessierte ein Stück 440 Jahre alte Technikgeschichte und auch Naturraum in Mitteldeutschland in Bildern nach Hause holen – oder zu Weihnachten anderen eine Freude bereiten. „Die ersten 40 Bestellungen sind bereits eingegangen“, sagt Frank Thiel als Vorsitzender des Fördervereins Elsterfloßgraben.

Die Erstausgabe vereint für jeden Monat des Jahres und für das Deckblatt 13 Ansichten vom Elsterfloßgraben, der sich in der Geschichte von Crossen über Zeitz bis Leipzig und Halle zog und als Transportweg für Holz aus dem Vogtland zum Heizen sowie Bauen und Befeuern industrieller Anlagen genutzt wurde. In neuen fotografischen Aufnahmen verschiedener Bildautoren, historischen Ansichten und einer Zeichnung erzählt der Kalender von der in Crossen von der Weißen Elster abzweigenden, im Mittelalter künstlich angelegten Wasserader.

Hochwasser und Prachtlibelle

Von Dr. Winkler stammt das Titelbild mit einer Ansicht von Floßhaus, Elsterwehr und Einlassbauwerk im Crossener Ortsteil Ahlendorf. Vereinsmitglied Helmut Wunderlich hat eine Ansicht von der sanierten Brücke Nummer 1 hinter dem Flusshaus auf die vereiste Wasserader mit verschneiten Ufern für den Januar beigesteuert. Der Vereinschef hat für den Februar geschnittene Kopfweiden am Ufer im Bild festgehalten.

Das März-Bild zeigt die Frühjahrsblüher an den Ufern. Den ursprünglichen Beginn des Floßgrabens im Jahr 1580 hat Thiel für den April fotografiert. Von ihm stammt auch das Bild für das Mai-Kalenderblatt mit einer beschaulichen Landschaft zwischen den Brücken 4 und 5, die zum Wandern einlädt.

An das dramatische Hochwasser an der Weißen Elster und den überfüllten Floßgraben im Frühsommer 2013 erinnert Thiel mit dem Juni-Bild. Von ihm stammt auch die mit dem Teleobjektiv herangesummte Prachtlibelle auf dem Juli-Bild. Sein August-Foto lädt zu einer erholsamen Sommertour am Gewässer ein.

Für den September ist eine Kinderzeichnung ausgewählt worden. Darauf zeigt Emily Gruhle Scheitholzflößer bei der Arbeit. Die Elsterflößerei wurde 1864 nach dem Bau von Eisenbahnlinien eingestellt. An die Geschichte erinnern der Elsterfloßgraben und der Förderverein bis heute.

Vor wenigen Jahren ist die Flößerei in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen worden. Von Oktober bis Dezember lädt der neue Kalender zu weiteren Wandertouren im Herbst, im ersten Schnee und auch zur neuen Floßgrabenquelle in Elstertrebnitz ein.

Zu erwerben ist der Floßgraben-Kalender im handlichen A4-Format zum Selbstkostenpreis von 10 Euro zzgl. Versandkosten (1,55 Euro bis 500g). Bestellungen per Mail werden bis zum 30. November entgegengenommen an elsterflossgraben@gmx.de mit Angabe der Lieferanschrift.