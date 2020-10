Förderfonds für Vereine wird aufgestockt

Der Förderfonds für Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, den der Saale-Holzland-Kreis gemeinsam mit der Sparkasse Jena-Saale-Holzland im September aufgelegt hatten, ist um 2000 Euro aufgestockt worden.

Im September war der Fördertopf, der zunächst mit 8000 Euro gefüllt war, nach dem Ende der Antragsfrist sehr schnell ausgeschöpft. Die Kreisverwaltung hatte sich darum gekümmert, dass die Gelder unbürokratisch und zügig ausgereicht wurden. 40 Vereine aus dem Landkreis konnten so innerhalb eines Monats an dem Förderfonds partizipieren.

Landrat Andreas Heller (CDU) und der Vorstand der Sparkasse haben jetzt vereinbart, den Fördertopf noch einmal aufzustocken. Die Sparkasse stellt weitere 2000 Euro – und damit insgesamt 10.000 Euro in diesem Jahr – für gemeinnützige Vereine und Institutionen als Corona-Soforthilfe bereit. Unterstützt werden sollen die Vereine, die durch Corona-Schutzmaßnahmen, etwa durch die Absage von Veranstaltungen und dadurch entgangene Einnahmen für die Vereinsarbeit, in Schwierigkeiten geraten sind.

„Ich freue mich, dass dieser Förderfonds auf so große Resonanz gestoßen ist, und ich begrüße es sehr, dass jetzt noch weitere Vereine im Landkreis die Möglichkeit bekommen, diese Unterstützung zu nutzen“, erklärt Landrat Heller. „Wir haben mit dieser Förderinitiative ein Zeichen gesetzt, dass die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen wertgeschätzt wird und in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je ist.“

Betroffene Vereine können sich mit einer Bitte um Förderung schriftlich an folgende Adresse wenden: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Büro Landrat, Postfach 1310, 07602 Eisenberg; bzw. per Mail an presse@lrashk.thueringen.de Ein Formular steht dafür auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de - Aktuelles und Presse bereit. Dabei ist anzugeben, warum der jeweilige Verein bzw. die gemeinnützige Einrichtung durch Corona Einbußen erlitten hat (z.B. Ausfall einer geplanten Veranstaltung und damit Verlust von Einnahmen). Das ausgefüllte Formular bitte mit Unterschrift im Landratsamt an genannter Adresse einreichen.