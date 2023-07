Fokus auf Bewegung in Königshofen

Königshofen. Kindertagesstätte Königshofen erneut vom Landessportbund ausgezeichnet.

Bereits 2016 wurde die Kindertagesstätte Heideknirpse in Königshofen vom Landessportbund Thüringen (LSB) als bewegungsfreundliche Einrichtung ausgezeichnet, nun erhielt die Kita erneut im Rahmen eines Sportfestes für die ganze Familie die Auszeichnung. Mit dabei war auch LSB-Maskottchen „Muskelkater“.

Gemeinsam mit Kita-Leiterin Kathleen Schütze-Saleny, ihrem Team und „Muskelkater“ wurde eine sportliche Geschichte vorgeführt, die anschließend mit den Eltern zusammen an verschiedenen Stationen von den Kindern getestet werden konnte. Durch Bewegung könne man viel besser Lernen, besonders in der heutigen Zeit, in der Kinder oft Zuhause sitzen und am Computer spielen, sei der Sport wichtig, erklärte die Leiterin.