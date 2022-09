„Fortuna“ als Omen für die Zukunft der Kinder in St. Gangloff

St. Gangloff. St. Gangloffer Eltern schoben einen neuen Spielplatz im Dorf an. Zur Eröffnung wurden Bomben geworfen und ein Nuckelbaum gepflanzt

Bürgermeister Frank Wiedenhöft taufte zur Eröffnung des neuen Spielplatzes gemeinsam mit Kindern aus dem Ort das Piratenschiff aus Holz auf den Namen „Fortuna“. Der Name, den die Eltern-Kind-Initiative „Hand in Hand“ ausgesucht hatte, soll als gutes Omen für die Zukunft dienen, sagt Norma Gimper von der Initiative. Getauft wurde mit Wasserbomben statt Glasflaschen, damit keine Scherben im Sand zurückbleiben. Anschließend gab es für die Kinder noch eine Piratenschatzsuche mit acht Spielen. Dabei traten sie unter anderem gegen Eltern im Tauziehen an. Direkt neben dem neuen Spielplatz wurde eine Mispel gepflanzt, die künftig als „Nuckelbaum“ für die St. Gangloffer Kinder dienen soll, wie Frank Wiedenhöft erklärte.