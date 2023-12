Hermsdorf Die Zuschauer sollen durch eine Live-Multivisionsshow den Eindruck bekommen, wie Land und Leute in Skandinavien aussehen

Mitternachtssonne und Polarnacht, wilde unberührte Landschaften, zerklüftete Küsten, malerische Fjorde, tausende Seen, romantische Wälder, eine einzigartige Tierwelt, Samikultur und eindrucksvolle Städte mit nordischem Flair. All das mache die Magie Skandinaviens aus, sagen Sandra Butscheike und Steffen Mender, die in ihrer Live-Multivisionsshow am Sonnabend, 6. Januar, ab 19.30 Uhr im Stadthaus in Hermsdorf über ihre zahlreichen Reisen durch Skandinavien berichten werden.

Seit vielen Jahren zieht es die beiden immer wieder in den hohen Norden. Für ihren neuen Vortrag waren die Fotografen und Filmemacher ein ganzes Jahr in Norwegen, Schweden und Finnland zu allen Jahreszeiten unterwegs. Die Fotojournalisten fuhren mit ihrem VW-Bus entlang der norwegischen Küste bis hinauf zum Nordkap und besuchten skandinavische Städte. Sie wanderten entlang der Küstenlandschaften, durch Bergwelten und durch Landschaften Lapplands. Eine einwöchige Kanutour führte durch das Insellabyrinth der Saimaaregion. Die beiden konnten Bären, Moschusochsen und Elche in freier Wildbahn beobachten.

Eine Woche nur mit Hundeschlitten unterwegs

Bei einem deutschen Auswanderer bekamen sie einen Einblick in die Kunst des Messermachens. Sie besuchten die Frauentrage-WM in Sonkajärvi und lernten bei einer Rentierzüchterfamilie viel über das Leben und die Kultur der Samen. Im Winter fuhren sie mit dem Bulli 7000 km über verschneite und vereiste Pisten und mit Hundeschlitten ging es eine Woche durch die imposante Bergwelt des Kungsleden.

Nördlich des Polarkreises sorgt die Polarnacht für ganz spezielle Lichtstimmungen. Von September bis März sind Nordlichter am Himmel zu sehen. Mit Bildern, Videosequenzen und Drohnenaufnahmen geben Sandra Butscheike und Steffen Mender Einblicke in die einzigartige Vielfalt Skandinaviens. Karten für die Veranstaltung gibt es im Kulturbüro im Stadthaus sowie an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es unter www.outdoorvisionen.de