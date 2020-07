Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau wirft Flaschen aus Fenster – Radfahrerin nach Sturz verletzt – Motorrad gestohlen

Das meldet die Polizei aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis.

58-Jährige außer Rand und Band

In der Nacht zum Sonntag hat eine 58-Jährige in ihrer Wohnung in Kahla randaliert. Kurz nach Mitternacht habe die Frau dann begonnen, Flaschen und Gläser aus dem geöffneten Fenster ihrer Wohnung nach draußen zu werfen. Hierbei traf sie mindestens zwei Fahrzeuge, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten an der Wohnung eintrafen, habe sich die Täterin äußerst unkooperativ verhalten und lautstark umhergeschrien. Ein hinzugezogener Notarzt wies die Frau in eine Klinik ein. Die 58-Jährige leistete erheblichen Widerstand und musste mit Handfesseln fixiert werden, ehe sie unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Jagdkanzel beschädigt

In Reichenbach haben Unbekannte eine Jagdkanzel beschädigt, wie ein Zeuge am Sonntagmittag mitteilte. Der oder die Täter stiegen auf die Kanzel und gelangten so ins Innere. Hier traten sie so stark gegen die Holzbretter, dass eine Seite komplett herausgetreten wurde. Weiterhin beschädigten der oder die Täter einen Stützbalken, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zwei Radfahrerinnen waren am Sonntagmittag mit ihren Rädern auf der Stadtrodaer Straße in Jena unterwegs. Die 68-jährige Fahrradfahrerin und ihre 56-Jahre alte Begleiterin befanden sich etwa 200 Meter hinter der neuen Stadionzufahrt, als die ältere der beiden Damen nach rechts vom Radweg abkam und ins Straucheln geriet. Den Angaben der Polizei zufolge kam sie dabei zu Fall und riss die neben ihr fahrende 56-Jährige ebenfalls zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich eine der Frauen leicht.

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht, in einen Garten in der Schillbachstraße in Jena einzubrechen. Wie der 59-jährige Zeuge mitteilte, wollten der oder die Täter mit einem Meisel die Gartenhauszugangstür und einer Laubenfenster aufhebeln. Den Meisel hatten sie zuvor auf dem Grundstück gefunden. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Beute konnten die Täter nicht machen.

Ducati aus Tiefgarage gestohlen

Eine matt schwarze Ducati mit goldenem Rahmen wurde am Sonntag in der Felix-Auerbach-Straße in Jena gestohlen. Dies teilte der 32-jährige Geschädigte am Sonntag, gegen 15 Uhr, der Polizei mit. Das Motorrad wurde am Samstag in einer Tiefgarage abgestellt. Von dort entwendeten der oder die Täter das Fahrzeug und entkamen unerkannt. Wie sie das Motorrad, ohne Schlüssel, abtransportieren konnten, muss nun ermittelt werden. Die Ducati hat einen Wert von etwa 2500 Euro.

E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Motorradfahrer und Kind schwerst verletzt – Polizei sucht Unfallbeteiligten

Weitere Blaulichtmeldungen