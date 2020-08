Freibad Eisenberg noch bis 30. August offen

Das Freibad in Eisenberg im August 2020.

Eisenberg. Mit einer Überraschung endet in einer Woche die Freibadsaison in Eisenberg. Im Hallenbad soll das Handy bei der Auslastung helfen.

Eine gute Woche noch – bis zum 30. August -- lockt das Freibad in Eisenberg zum Badespaß bei sommerlich heißen Temperaturen. Dann ist in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes traditionell für eine Woche bäderfreie Zeit, um das Freibad winterfest und zeitgleich das Hallenbad für die Wintersaison fit zu machen. Trotz der Corona-Pandemie und den strengen Hygieneregeln sei die Freibadsaison besser verlaufen als gedacht, sagt Lutz Cebulski als Geschäftsführer der städtischen Bäder- und Beteiligungsverwaltung (BBV) in Eisenberg. Die Einnahmen aus dem Freibadbetrieb belaufen sich auf 39.000 Euro und haben damit fast den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 43.000 erreicht.