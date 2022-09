Freibad Stadtroda beendet Saison

Stadtroda. Das Freibad in Stadtroda bleibt bereits dieses Wochenende, 10. und 11. September, geschlossen.

Aufgrund des schlechter gewordenen Wetters endet die Freibadsaison in Stadtroda ein wenig früher als geplant: Wie die Stadt mitteilt, wird es bereits am Samstag, dem 10. September und am Sonntag, dem 11. September nicht mehr öffnen. Die Stadt und insbesondere der städtische Bauhof bedanken sich bei allen Gästen für eine gelungene Saison und freuen sich auf das Jahr 2023 in der Hoffnung, ähnlich tolle Wetterbedingungen wie in diesem Jahr zu haben.