Saale-Holzland Um Wildvögel zu unterstützen, reichen Futterstellen alleine nicht aus. Der Vogelexperte vom Nabu rät noch zu anderen Maßnahmen.

Schon ab dem Herbst stehen die Regale in Supermarktketten und Zooläden voll mit Vogelfutter für die heimischen Gartenvögel. Aber ist das Futter für die Vögel geeignet und sollte man die Wildvögel überhaupt zufüttern?

Holger Kirschner vom Nabu Jena/Saale-Holzland ist Experte auf dem Gebiet, er leitet die Fachgruppe Ornithologie und ist schon viele Jahre für den Naturschutzverein tätig. Er spricht sich klar dafür aus, die Wildvögel mit Futterstellen zu unterstützen. In seinem Garten hat er neben Nistkästen auch verschiedene Futterstellen mit unterschiedlichem Futterangebot errichtet, welche von den Vögeln dankend angenommen werden.

„Haferflocken kann man das ganze Jahr über füttern. Mit einem Schuss Sonnenblumenöl bereitet man den Vogeln eine besonders energiereiche Mahlzeit“, sagt Kirschner. Fertigmischungen aus dem Supermarkt können auch gefüttert werden, jedoch gäbe es bei den Herstellern große Qualitätsunterschiede.

Am besten sollten Vogelfreunde bereits im Herbst anfangen, Futterstellen einzurichten und ausprobieren, was bei den Vögeln am besten ankommt. Im Winter können auch Sonnenblumenkerne angeboten werden, so der Vogelexperte. Im Frühjahr während der Brutzeit sollte auf diese fettreiche Nahrung jedoch verzichtet werden.

„Das Problem ist, dass Elterntiere das, was sie finden und aufnehmen, auch an die Küken weitergeben. Die Küken vertragen die Sonnenblumenkerne jedoch nicht“, so Kirschner.

Wildvögel ziehen vom Saale-Holzland nach Jena

Während der wärmeren Zeit sind Wildvögel viel im Umland unterwegs, da sie dort noch am meisten Futter finden. Wenn es kälter wird und auf den Dörfern außerhalb die Schneedecke geschlossen ist, kommen sie wieder mehr in die wärmere Stadt und sind auch in den Gärten zu finden.

Besonders naturnahe Gärten helfen den Wildvögeln, auch in der kalten Jahreszeit zu überleben. Dennoch rät Kirschner dazu, ganzjährig zuzufüttern. Der Mensch zerstöre immer mehr Lebensraum durch Landwirtschaft, aber auch durch Gärten, in denen weder Laub liegen bleiben darf, noch Hecken wachsen dürfen. Das Nahrungsangebot für Wildvögel wird immer weniger, sodass eine Unterstützung durch den Menschen notwendig sei.

Kaum im Saale-Holzland zu finden: Gimpel, Haussperling und Kiebitz

Neben geeignetem Futter sei auch der Standort entscheident. Ein Futterplatz auf freier Flur ohne Versteckmöglichkeiten sei wenig attraktiv. Die Vögel benötigten Bäume, Hecken und Büsche, um sich geschützt bewegen zu können.

Der Futterplatz müsse aber nicht nur geschützt liegen, sondern auch katzenfrei sein. „Freigängerkatzen, die Vögel jagen, haben nichts mit der Natur zu tun. Die Katzen werden daheim gefüttert und jagen draußen nur zum Spaß“, sagt der Vogelexperte.

Zum Vergleich: Eine echte Wildkatze lebt auf zwei Quadratkilometern. Auf einem einzigen Quadratkilometer leben jedoch 10 bis 20 Hauskatzen, die den Wildvögeln das Leben schwer machen.

Die vor anderthalb Jahren gegründete Wildvogelhilfe vom Nabu päppelt Wildvögel jeder Art auf. Verletzte oder kranke Vögel bekommen sie aus der ganzen Stadt und dem Landkreis gebracht. Die Naturschützer haben ausgerechnet, dass 15 Prozent der Verletzungen von Freigängerkatzen verursacht wurden.

Gimpel werden im Saale-Holzland immer seltener. Foto: Holger Kirschner / Funke Medien Thüringen

Im Saale-Holzland seien besonders der Gimpel, der Haussperling und der Kiebitz selten geworden. Zwar gäbe es Förderprogramme für Landwirte, damit sie Grünstreifen stehen lassen, jedoch seien diese Förderprogramme mit viel Aufwand und Bürokratie verbunden.

Hoffnung sieht Holger Kirschner bei den Kindern. „Wir gehen auch in Schulen, um über Vogelschutz zu sprechen. Die Kinder kennen erstaunlich viele Vögel und sind sehr empathisch. Von der älteren Generation würde ich mir wünschen, dass sie ihre Geisteshaltung ändern“, sagt Kirschner.